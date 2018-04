Ende Mai gibt Bernhard Pulver sein Amt ab. Was danach kommt, lässt er derzeit noch offern. Darüber werde er bis Ende Jahr entscheiden, erklärte Pulver. «Ich gehe nicht einfach in ein Kloster», sagte er am Donnerstag. Er habe beim Entwicklungsdialog ein Netzwerk aufgebaut und werde sich auch künftig «in irgend einer Form» wieder einbringen. Pulver gilt auch als aussichtsreicher Kandidat für eine allfällige Ständeratskandidatur der Grünen 2019.