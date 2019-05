Roboter, die Senioren pflegen, oder intelligente Fussmatten, die erkennen, wenn jemand gestürzt ist: Japan ist der Welt eine Nasenlänge voraus, was Technik und Altenpflege angeht.

Was kann man von Japan lernen?

Eine Delegation der Berner Fachhochschule – bestehend aus sechs Professorinnen und Professoren, dem Rektor Herbert Binggeli sowie dem Beauftragten des Regierungsrates für die Aussenbeziehungen des Kantons – reiste deshalb im Mai nach Nara in Japan. Dort wollte sie auskundschaften, in welchen Bereichen eine Zusammenarbeit möglich ist.

Bern und Nara: Freunde seit 2015 Seit vier Jahren besteht zwischen dem Kanton Bern und der Präfektur Nara ein Freundschaftsabkommen. Nara hat mit Berns Hilfe seine Forstwirtschaft stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Jetzt soll Bern Hilfe erhalten, um die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu meistern. Kein anderer Schweizer Kanton pflege so intensive Beziehungen mit einer Region in Japan wie der Kanton Bern, schreibt dieser. Die Präfektur Nara liegt in der zweitstärksten Wirtschaftsregion Japans. Sie ist punkto Bevölkerung, Fläche, Natur und kulturellem Erbe mit dem Kanton Bern vergleichbar.

Therapie in Japan funktioniere teilweise anders als in der Schweiz. «Ältere Menschen sind es sich in Japan gewohnt, in Gruppen unterwegs zu sein», sagt Jonathan Bennett, der Leiter des Instituts Alter an der Berner Fachhochschule. Das habe ihn beeindruckt. In der Rehabilitation gebe es Gruppentherapien – nicht nur Einzelbetreuung, wie es in der Schweiz oft der Fall ist.

«Der Besuch in Nara war ein Blick in die Zukunft», sagt Jonathan Bennett. Von Japan könne man vor allem viel lernen bezüglich Umgang und Entwicklung von Technik: Robotik, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen.

Legende: Der Kanton Bern und die Präfektur Nara arbeiten seit 2015 zusammen. zvg/Kanton Bern

Gestartet werden soll zudem ein «Dialog über die unterschiedlichen kulturellen Vorstellungen zur Vereinbarkeit von Technologie und Humanität». Eine erste Konkretisierung könnte demnach ein Innovationslabor für die alternde Gesellschaft sein, zu dem Studierende beider Partnerregionen eingebunden würden.