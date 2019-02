Der 45-Jährige wuchs in Reichenbach im Berner Kandertal auf. Nach seiner Lehrerausbildung arbeitete er während zehn Jahren als Oberstufenlehrer in Thun und Interlaken. 2009 machte er sich als Fotograf selbstständig. Beat Mumenthaler ist spezialisiert auf Porträt-Fotografie. Einmal im Monat bietet er in seinem Studio in Thun im Rahmen des Projekts «Social-Portrait», Link öffnet in einem neuen Fenster Fotoshootings an für Menschen, die sich ein professionelles Fotoshooting eigentlich nicht leisten könnten.