Elisabeth Joris, Dr. phil., ist freischaffende Historikerin in Zürich mit Forschungsschwerpunkt Frauen- und Geschlechtergeschichte der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert. Sie studierte Geschichte und französische Literatur an der Universität Zürich und unterrichtete gleichzeitig an einer Zürcher Mittelschule, und das bis zu ihrer Pensionierung 2010. Seit Mitte der 1990er-Jahre unterrichtete sie immer wieder als Dozentin an Hochschulen und Universitäten der Schweiz.