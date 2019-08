Beim Elektrofischen werden die Fische durch einen Stromschlag unbeweglich gemacht. Die Wildhüter können diese so aus dem Wasser ziehen. «Nur selten stirbt ein Fisch», erklärt Sébastien Lauper vom kantonalen Amt für Wald und Natur.

Legende: Die gefangenen Fische landen in einem Kübel. Patrick Mülhauser/SRF

Seine Aufgabe ist es, die Länge und das Gewicht der Fische zu messen. Ihn freuen kleine Fische. «Das heisst, es gibt genügend Nachwuchs.» Dies bedeutet auch, dass die Wasserqualität in den Gewässern stimmt. Um den Fischbestand zu zählen werden nicht viele, sondern verschieden grosse Fische gefischt.

Legende: Sébastien Lauper vom Amt für Wald und Umwelt misst und wiegt die Fische. Patrick Mülhauser/SRF

Dieses Jahr wird der Fischbestand in der Saane kontrolliert. In zwei Jahren gehen die Wildhüter ins Deutschfreiburgische. Das Elektrofischen wird dann in der Sense durchgeführt, damit der Kanton auch die Qualität dieses Gewässers beurteilen kann.