Bremgarten beteiligt sich an einer Machbarkeitsstudie

Warum sich Bremgarten an der Studie beteiligt

Einen für die Gemeinde so wichtigen Entscheid wolle der Gemeinderat nicht ohne Grundlagen fällen, wie er am Mittwoch mitteilte. Bremgarten beteiligt sich demnach finanziell an der Studie. Ausgelöst wurden die Diskussionen zur Entwicklung der Stadtregion Bern durch den Wunsch des Ostermundiger Gemeindeparlaments, eine Fusion mit der Stadt Bern zu prüfen.

Auf Einladung von Bern und Ostermundigen

Im vergangenen Dezember gaben die Stadt Bern und die Gemeinde Ostermundigen bekannt, dass sie in einer Machbarkeitsstudie die Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses ausloten wollen. Die beiden Gemeinden spannen den Faden gleich weiter und luden auch die übrigen Gemeinden rund um Bern ein, sich an der Studie zu beteiligen.

Diese soll kein Präjudiz schaffen, sondern die Grundlage bieten, um einen Entscheid in die eine oder andere Richtung zu treffen. Ein solcher Grundsatzentscheid ist für Mitte 2020 vorgesehen.

Bisher nur Bümpliz In Bern kam es bisher nur zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Eingemeindung. Damals stiess Bümpliz zur Stadt Bern. Dass es im Raum Bern nicht zu weiteren Zusammenschlüssen kam, hatte unter anderem damit zu tun, dass die Stadt nicht nur arme Umlandgemeinden wie Bümpliz aufnehmen wollte, sondern auch die wohlhabenden wie Muri. Das Gesamtpaket scheiterte indessen.