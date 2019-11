Die Welt der Games ist vielfältig. Das will das Festival Play Bern zeigen. Ein Einblick.

Gamefestival in Bern

Diskussionsrunden, Tanzaufführungen, Workshops: Das Gamefestival Play Bern will eine Brücke schlagen zwischen Games und Kreativität. Ein Besuch vor Ort in der Grossen Reithalle in Bern zeigt: Die Gamewelt ist vielfältig. Games gibt es ganz verschiedene. Doch das Festival zeigt mehr. Unter anderem ein Roboter, der das bekannte Spiel Tetris besser spielen kann als die allermeisten Menschen.

Bild 1 / 8 Legende: Das Festival Play Bern in der Grossen Reithalle bietet Einblick in eine vielfältige Welt. Thomas Pressmann/SRF Bild 2 / 8 Legende: Besucher können nicht nur verschiedene Computerspiele spielen. Thomas Pressmann/SRF Bild 3 / 8 Legende: Sondern auch einen Roboter kennenlernern. Thomas Pressmann/SRF Bild 4 / 8 Legende: Der Roboter spielt das Spiel Tetris besser als die allermeisten Menschen. Thomas Pressmann/SRF Bild 5 / 8 Legende: Am Festival stellen sich auch Cosplayer vor – Menschen, welche sich als Computer- oder Comichelden verkleiden. Thomas Pressmann/SRF Bild 6 / 8 Legende: Die Cosplayer zeigen ihre Kostüme. Thomas Pressmann/SRF Bild 7 / 8 Legende: Am Festival kann man auch lernen, wie man ein eigenes Kostüm eines Gamehelden kreiert. Thomas Pressmann/SRF Bild 8 / 8 Legende: «Die Computerwelt hat mehr als Gewaltspiele zu bieten», sagt die Initiantin des Festivals, Bettina Wegenast. Thomas Pressmann/SRF

An einem weiteren Stand stellt sich eine Gruppe Leute vor, welche sich wie Computer- oder Comichelden kleiden. Cosplay nennt man das. «Es geht darum, Spass zu haben und sich mit anderen auszutauschen», sagt Florian Rast vom Verein Cosplay-Atelier. Mit seinen Mitstreitern bietet er am Festival einen Workshop an, um Kostüme zu entwerfen.

In der Welt der Games gibt es mehr als nur kommerzielle Gewaltspiele.

«Ich möchte zeigen, um mehr geht als nur um Gewaltspiele», sagt die Initiantin des Festivals. «Die Welt der Games ist unglaublich kreativ – gerade auch in der Schweiz», sagt Bettina Wegenast, selber Gameentwicklerin und Inhaberin der Fabelfabrik, eine Plattform für angewandte Computerspiele. «Es gibt viele kleine, kreative Projekte, denen wir eine Bühne bieten wollen.»