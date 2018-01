In den Kantonen Wallis und Bern werden nun Strassen von Schnee und Schlamm befreit und weitere Schäden behoben.

Meterhoch liegt der Schnee im Wallis – auch auf Zuggleisen. Gefordert ist zum Beispiel die Matterhorn-Gotthard-Bahn. Direktor Fernando Lehner zählt auf, was der Schnee an Aufwand bringt: «Wir müssen Ersatzbusse organisieren, bei Schneeräumungen helfen, Fahrleitungen reparieren.» Zusammen mit den Ertragsausfällen wegen gesperrter Strecken rechnet Fernando Lehner mit Kosten in der Höhe eines hohen sechsstelligen Betrags.

Seit Dienstagnachmittag können Gleise vom Schnee befreit werden. Vorher sei die Lawinengefahr zu hoch gewesen. Nach und nach sollen Verbindungen wieder bedient werden. Bei der Verbindung nach Zermatt allerdings ist völlig unklar, wie lang der Unterbruch noch andauert, so Lehner.

Legende: Manche Züge der Matterhorn-Gotthard-Bahn mussten in diesen Tagen im Bahnhof bleiben. Silvia Graber/SRF

Aus dem Kanton Bern meldet das Bundesamt für Strassen Astra, dass am Brünig und am Thunersee Unwetterschäden behoben werden müssen.