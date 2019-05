GC lag am letzten Sonntag im Spiel gegen den FC Luzern mit 0:4 zurück – der Abstieg in die Challenge League war besiegelt. GC-Hooligans kletterten über die Abschrankungen im Stadion und drohten, auf das Spielfeld zu stürmen. Das Spiel wurde unterbrochen. Am Ende erzwangen die Hooligans den Spielabbruch.

Die Swiss Football League (SFL) hat gegen die Chaoten aus dem GC-Sektor bereits Massnahmen ergriffen. Am Dienstag verhängte die Liga gegen fünf Personen die ersten Stadionverbote.