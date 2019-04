Swissgrid informierte am Dienstagabend die lokale Bevölkerung über das Projekt. Am Anlass in Visp waren viele kritische Stimmen zu hören. «Ich bin erstaunt, wie hoch die Leitung durchs Tal führen soll», meinte eine Bewohnerin aus Visp. «Nach dem Bau der Leitung wird das Wallis nicht mehr so sein wie früher.»

Viele im gut besetzten Saal wünschten sich eine Verlegung der Leitung in den Boden. «Mir ist nicht klar, weshalb bestehende Tunnels – zum Beispiel der Autobahn – nicht einfach genutzt werden», bemerkte eine ältere Frau. Einzelne Stimmen erinnerten aber daran, dass Stromanlagen im Talgrund dank des Baus der neuen Leitung verschwinden würden. «Davon wären viele Leute betroffen und würden sich freuen», so ein Bewohner von Stalden.