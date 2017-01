Spitzenmedizin in Bern

Ärzte können dank modernster Technik noch während der Operation kontrollieren, ob die Eingriffe erfolgreich verlaufen.

Schweizweit einzigartig ist der neue Operationsbereich laut dem Berner Inselspital. Dazu gehören drei Säle:

Ein Saal mit einem Computertomographen (CT)

(CT) Ein Saal mit einem Magnetresonanztomographen (MRI)

(MRI) Ein sogenannter Hybrid-Operationssaal für die Behandlung von Herz- und Gefässleiden

Geräte wie ein CT oder ein MRI gebe es in vielen Operationssälen, sagte Andreas Raabe, Direktor und Chefarzt der Universitätsklinik für Neurochirurgie des Inselspitals. In anderen Städten gebe es aber nur einzelne Säle mit CTs oder MRIs, nicht wie in Bern vernetzt drei nebeneinander.

Dank dieser Kombination sei es in Bern möglich, in sämtlichen chirurgischen Fächern Operationen mit einer Kontrolle durch Bildgebungstechnik vorzunehmen, hiess es weiter. Damit nehme Bern schweiz- oder gar weltweit eine Vorreiterrolle ein.