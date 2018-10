Die Generalversammlung hat am Montag die Sanierungspläne einstimmig genehmigt. Die Schröcksnadel-Gruppe bringt ein Kapital von zwölf Millionen Franken in die Gesellschaft ein. Geld, das die Bahn dringend nötig hat, um ihre Anlagen zu sanieren. Noch im Frühling war ein bereits aufgegleister Rettungsplan am Veto der Generalversammlung gescheitert. Der US-Investor und Grossaktionär Edmond Offermann wollte zwölf Millionen Franken in das Unternehmen einschiessen und wäre dadurch Mehrheitsaktionär geworden. Dies lehnten die Aktionäre jedoch ab.