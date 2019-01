Béatrice Acklin Zimmermann ist im Kanton Aargau aufgewachsen und lebt heute in Freiburg, wo sie für die FDP im Stadtparlament sitzt. Sie hat in Zürich, Freiburg, Rom und Mailand Theologie und Politikwissenschaften studiert. Heute arbeitet sie für die Paulus-Akademie in Zürich – die Denkfabrik der römisch-katholischen Kirche Zürich.