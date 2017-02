Die Lebensmittelkontrolleure haben im vergangenen Jahr rund 6400 Lebensmittelbetriebe kontrolliert. Dabei haben sie im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr und grössere Mängel festgestellt.

In einem konkursiten Betrieb in Bern stiessen sie zum Beispiel auf verdorbenen Serranoschinken. Das kantonale Labor prüfte im Auftrag des Konkursamtes, ob sich in dem Betrieb noch Lebensmittel finden, die verkauft werden könnten.

6400 Betriebe Bei 61 Prozent der Betriebe stellten die Kontrolleure kleine Mängel fest.

In 316 Betrieben mussten grosse Mängel gerügt werden, deutlich mehr als noch im Vorjahr.

Im Vorjahr wurde in 122 Fällen Anzeige erstattet, im Berichtsjahr waren es 224 Fälle.

Die Firma war dem kantonalen Labor bis dahin nicht gemeldet worden und deshalb auch nicht bekannt, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht.

Restaurants, Kinderkrippen und Partyservices

Der Betrieb wurde in einem Gewerbegebäude im 5. Untergeschoss geführt, mehrheitlich an Abenden und Wochenenden. Die Lebensmittelkontrolleure fanden grössere Mengen alkoholische Getränke, die durchaus noch verkauft werden konnten.

Die Lebensmittelkontrolle besucht unter anderem Restaurants, Kantinen, Metzgereien, Bäckereien, Festwirtschaften, Marktstände, Partyservices, Kinderkrippen, Trinkwasserversorgungen und ähnliche Betriebe.