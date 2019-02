Sie kann rappen, aber auch singen, zeichnen – und sie hat bereits eine Hauptrolle in einem Film gespielt. KT Gorique wird wegen ihrer Vielfältigkeit gern als «Schweizer Sackmesser» bezeichnet.

Die Walliserin wurde in der Elfenbeinküste geboren und kam als Teenagerin in die Schweiz. Mit vier Jahren begann sie mit dem Tanzen, etwas später in der Schule mit dem Gedichte schreiben. Als sie diese Gedichte über ihre Lieblingsmusik sprach, hat sie gemerkt, wie viel Spass ihr Rap macht.

2012 wurde sie Weltmeisterin in New York, 2016 erschien ihr erstes Album. Ein Jahr später folgte ein Mixtape und 2018 dann das zweite Album «Kunta Kita». Mittlerweile hat sie den Sprung über den Röstigraben geschafft und gibt auch regelmässig Konzerte in der Deutschschweiz.