Hansjörg Wyss ist in Bern aufgewachsen und absolvierte einen Teil seiner Schulzeit im ehemaligen Progymnasium am Waisenhausplatz. Er griff auch schon in seine Privatschatulle, als dieses Gebäude zum heutigen Kulturzentrum «Progr» umgewandelt wurde. Vermögend wurde er als Chef und Präsident des von ihm gegründeten Medizinaltechnikkonzerns Synthes. Zum Milliardär wurde Wyss, als er 2011 Synthes an den US-amerikanischen Konzern Johnson & Johnson verkaufte.