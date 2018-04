Auf dem Hunzikerareal in Zürich wurde das gemacht, was im Viererfeld erwünscht ist: ein lebendiges Stadtquartier gebaut.

«Mehr als wohnen» heisst die Genossenschaft, Link öffnet in einem neuen Fenster, die das Hunzikerareal überbaut hat und jetzt betreibt. Und dieser Name ist Programm: «Wir wollten keine Wohnsiedlung, wir wollten ein neues Stadtquartier bauen in dem gelebt und auch gearbeitet wird», sagt Genossenschaftspräsident Peter Schmid.

Legende: Das Hunzikerareal in Zürich ist ein Stadtquartier, in dem gelebt und gearbeitet wird. Andreas Lüthi/SRF

Das Hunzikerareal beherbergte einst eine Betonfabrik und befindet sich in einem Gebiet, das von Bürogebäuden, Industriebetrieben und Autohändlern geprägt ist. Die 13 Bauten des Areals heben sich schon rein optisch von dieser Umgebung ab.

Die Gebäude sind konsequent in drei Teile gegliedert, in ein hohes Erdgeschoss mit einer möglichst öffentlichen Nutzung, einen Wohnteil in den oberen Geschossen und einen erkennbaren Dachabschluss. «Diese Struktur kennt man aus alten Städten wie Zürich oder Bern», sagt Peter Schmid. Ebenso die repräsentativen Fassaden gegenüber dem zentralen Hunzikerplatz.

Die dreiteilige Gebäudestruktur und die repräsentativen Fassaden sind zwei von sechs Regeln, Link öffnet in einem neuen Fenster, die sich die Planer und Architekten gegeben haben. Eine weitere ist, dass die Häuser direkt an die Strassen und Plätze gebaut werden, damit sich Leben zwischen Erdgeschossen und öffentlichem Raum abspielen kann.

Gute Architektur und Planung allein machen noch kein lebendiges Stadtquartier.

In der Höhe haben die Gebäude Aussparungen und Einschnitte. «Die Baukörper sind so gesetzt, dass man von jeder Wohnung in die Weite sieht», sagt Schmid. Für den Bau wurden ein Planungsbüro, vier Architekturbüros und ein Landschaftsarchitekt in einem Wettbewerb auserkoren. So sind aufgrund gemeinsamer Regeln unterschiedliche Gebäude entstanden.

Legende: Im Erdgeschoss wird gearbeitet, oben gewohnt und jedes Haus hat einen sichtbaren Dachabschluss. Andreas Lüthi/SRF

«Gute Architektur und Planung allein macht noch kein lebendiges Stadtquartier», sagt Peter Schmid. Es brauche Koordination und gemeinsame Projekte der Bewohnenden. So hat das Areal zum Beispiel Allmendräume, die die Bewohnenden gemeinsam nutzen können.

Aus der Erdgeschossnutzung können wir keinen Profit ziehen.

«Haben fünf Personen eine Idee, können sie sich zusammentun und an die Allmendkommission gelangen», sagt Schmid. So gibt es 30 Quartiergruppen, die eine Quartierwerkstatt, einen Coworking Space, eine Sauna oder eine Galerie betreiben. Die Räume sind kostenlos, es sei denn, man nutze sie privat für Feste oder sonstige Anlässe.

Auch die Nutzung der Erdgeschosse regelt sich in Zeiten von Shoppingcentern und Internethandel nicht von selbst, es entstehen nicht einfach kleine Lädeli, wie man das aus alten Zeiten kennt. «Wir haben Nutzungen und Nutzer suchen müssen, kommen zum Teil bei den Mieten entgegen und können keinen Profit aus den Erdgeschossen ziehen», sagt Schmid.

Der Genossenschaftspräsident spricht von einer Investition, die dem ganzen Quartier dient. Nebst den Gemeinschaftsräumen, Velostationen und Waschsalons gibt es Restaurants, eine Bäckerei, ein Buchverlag oder ein Nailstudio in Erdgeschossräumen.

Legende: Sogenannte Allmendräume können für gemeinsame Projekte der Quartierbewohnerinnen und -bewohner genutzt werden. Andreas Lüthi/SRF

Wichtig sei schliesslich, dass das Quartier autofrei sei, sagt Schmid. Die Strassen, Gässchen, Plätze sollen von Fussgängern und spielenden Kindern bevölkert werden nicht von Autos. Für die 1200 Bewohnenden des Quartiers gibt es in der Tiefgarage gerade einmal 50 Parkplätze, ein Parkplatz bekommt nur wer beruflich oder aufgrund einer Behinderung darauf angewiesen ist.

Das kann zu Problemen gerade bei erfolgreichen Restaurants führen. Im Hunzikerareal ist eines der besten Kebab-Restaurants von Zürich. Damit dessen Kunden nicht alles zuparkten, musste die Genossenschaft «mehr als wohnen» Poller einrichten. «Wir lernen immer wieder dazu», sagt Präsident Peter Schmid.

Von der UNO ausgezeichnet Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Das Hunzikerareal in Zürich Nord war früher Standort der Betonfabrik Hunziker. Seit 2014/15 bietet das Areal Wohnraum für 1200 Personen und etwa 150 Arbeitsplätze. Mit dem Projekt wollte die Genossenschaft «mehr als wohnen» einen städtebaulichen Leuchtturm schaffen, der auch auf andere Gebiete strahlt. Das scheint zu einem guten Teil gelungen. Nebst einer Auszeichnung der Stadt Zürich erhielt die Genossenschaft 2016 den «world habitat award», Link öffnet in einem neuen Fenster der UNO, der besonders innovative und lebenswerte Bauprojekte auszeichnet. Im vergangenen Jahr zählte das Areal 3000 architektur- und städtebauinteressierte Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt.

Lebendige Stadtquartiere bauen, das ist auch das Ziel des Wettbewerbs , Link öffnet in einem neuen Fensterzur Überbauung des Viererfelds in der Stadt Bern. «Am Hunzikerareal können wir uns in verschiedenen Hinsichten orientieren», sagt Mark Werren, Stadtplaner von Bern.

Die Frage, wie man heutzutage ein lebenswertes Quartier baue, die dialogischen Verfahren mit den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die Zusammenarbeit Stadt mit Genossenschaft, das sei alles sehr interessant für Bern, sagt Werren.

Allerdings sei das Viererfeld mit seinen künftig rund 3000 Bewohnenden grösser als das Hunzikerareal und habe insgesamt bessere Voraussetzungen, da Lage und Nachbarschaft attraktiver sei. «Wir haben mit der Länggasse und den anderen angrenzenden Quartieren eine Nachbarschaft, die bereits lebt.»

Dass auf dem Viererfeld nur die Hälfte von gemeinnützigen Bauträgern bebaut werden soll, ist für Werren kein Nachteil. «Die Grösse des Viererfelds braucht eine Durchmischung», sagt der Berner Stadtplaner. Ausserdem werde man künftigen Investoren natürlich Auflagen machen.

Gleich sei beim Viererfeld wie beim Hunzikerareal der Anspruch. «Wir wollen ein Generationenprojekt mit Ausstrahlung bauen», sagt Werren. Ende Jahr sollen die Ergebnisse des Wettbewerbs vorliegen.

(SRF 1, Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 6:32/17:30 Uhr)