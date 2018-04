Edmond Offermann, ein holländisch-amerikanischer Physiker und ehemaliger Hedgefonds-Manager mit Wohnsitz New York, ist im Walliser Saastal wohlbekannt. Er hat in den letzten Jahren mehrere Millionen vorab in die Hotellerie von Saas-Fee gesteckt. Ein wahrer Freund des Saastals, so hiess es bisher.