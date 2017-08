Bundesstrafgericht Mann wegen Attacke auf Walliser Staatsanwaltschaft vor Gericht

Heute, 13:33 Uhr

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona muss sich am Dienstag ein 52-jähriger Walliser verantworten. Ihm wird vorgeworfen, letzten Dezember mehrere Autos auf dem Parkplatz der Staatsanwaltschaft in Sitten gesprengt zu haben.

Bild in Lightbox öffnen. Am 5. Dezember 2016 kam es vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in Sitten zu mehreren Explosionen mit meterhohen Stichflammen. Drei Autos brannten lichterloh. Das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft musste umgehend evakuiert werden. Später wurde festgestellt, dass an zwei Eingängen Schwefelsäure und andere ätzende Giftstoffe ausgeschüttet worden waren. Verletzt wurde niemand. Insgesamt sechs Autos wurden beschädigt. Gefährdung mit Sprengstoff und Brandstiftung Noch am selben Tag konnte die Polizei einen 52-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der mutmassliche Täter ist ein Winzer aus der Region, der Konkurs war und mit den Behörden seit Jahren im Clinch stand. Er muss sich jetzt vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona wegen Gefährdung mit Sprengstoff und giftigen Gasen sowie wegen Brandstiftung verantworten. « Ich hoffe auf eine gerechte Strafe. » Nicolas Dubuis

Generalstaatsanwalt Kanton Wallis Der Walliser Generalstaatsanwalt Nicolas Dubuis sagt gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF: «Ich verurteile diesen Gewaltakt gegen die Walliser Justiz und hoffe, dass der Täter eine gerechte Strafe bekommt.» Sicherheitsvorkehrungen verschärft Laut Nicolas Dubuis wurden die Sicherheitsmassnahmen im Gebäude der Staatsanwaltschaft in Sitten nach dem Anschlag verschärft. An allen anderen Standorten wurden die Sicherheitsmassnahmen überprüft. Beim Gebäude der Staatsanwaltschaft in Visp sollen die Sicherheitsmassnahmen noch verbessert werden. Audio «Täter wegen Anschlags auf Staatsanwaltschaft vor Gericht ( 22.08.2017)» abspielen. Audio «Täter wegen Anschlags auf Staatsanwaltschaft vor Gericht ( 22.08.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Täter wegen Anschlags auf Staatsanwaltschaft vor Gericht ( 22.08.2017) 1:20 min

gras; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 12:03 Uhr