Kinder in der Nähe von Lausanne gehen mit dem «Pedibus» zu Schule.

Neben den Subventionen für nachhaltige Mobilität investiert der Kanton Wallis eine Million Franken in Projekte, die punkto Nachhaltigkeit besonders «beispielhaft» seien. Zum Beispiel die Förderung von lokalen und saisonalen Produkten in Gemeinschaftsküchen. Unterstützt werden soll auch ein Projekt nach dem Vorbild des Pedibus. Kinder sammeln sich dabei in Gruppen und werden von Erwachsenen auf ihrem Schulweg begleitet.