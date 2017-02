Demo nach Räumung Mehrere zehntausend Franken Sachschaden

Heute, 6:59 Uhr, aktualisiert um 12:07 Uhr

Die polizeiliche Räumung eines besetzten Hauses am Mittwoch in Bern hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Nachspiel. Ein paar Dutzend Demonstranten verursachten grosse Sachschäden.

Bild in Lightbox öffnen. Aus dem Umzug heraus seien Sprayereien verübt sowie Schaufenster, Bankomaten, mehrere parkierte Autos und eine Bushaltestelle beschädigt worden, teilte die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der Umzug war am Mittwochabend um 20:30 Uhr bei der Schützenmatte in Richtung Bierhübeli und Länggasse gestartet und von der Polizei zunächst toleriert worden. Nachdem zahlreiche Feuerwerkskörper gezündet und Sachbeschädigungen festgestellt worden seien, stoppte die Polizei die Demo. Bild in Lightbox öffnen. Kein Weiterzug in die Innenstadt Die Demonstranten zogen sich in der Folge auf die Schützenmatte zurück, wo es zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen sei. Mit Strassensperrungen verhinderte die Polizei eine Fortsetzung der Kundgebung in der Innenstadt. Die Polizei setzte Gummischrot ein, nachdem die Einsatzkräfte mit Petarden, Steinen und mit Farbe gefüllten Gläsern beworfen worden war. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Mehrere Demonstrierende wurden kontrolliert.

sda/gilu; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 12:03 Uhr