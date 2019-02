Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat eine Öffentlichkeitsfahndung verfügt, um diejenigen Personen zu identifizieren, die auf Bildern mit Pyros zu sehen sind.

Wenn während der nächsten Woche keine Hinweise eingehen zu diesen Personen, werden am 27. Februar auf der Website der Kantonspolizei Bern zunächst verdeckte Bilder mehrerer mutmasslicher Täter veröffentlicht.

In all jenen Fällen, in welchen innert weiterer Wochenfrist keine Identifikation erfolgt, wird anschliessend die Veröffentlichung des unverdeckten Bildmaterials verfügt.

Die entsprechende Publikation ist für Mittwoch, 6. März, vorgesehen. Sollten sich Tatverdächtige vorzeitig melden oder identifiziert worden sein, wird von der jeweiligen Publikation abgesehen.