Die Stadt beschränkt die Anzahl jedoch auf 250 und verbietet das Fahren in grossen Teilen der Innenstadt.

E-Trottinette gibt es bald auch in Bern

Smartphone zücken, per App bezahlen und losfahren: Der E-Trottinett-Verleih gehört vielerorts zum Stadtbild.

Nun zieht auch die Stadt Bern mit. Der Gemeinderat hat entschieden, E-Trottinett-Verleihsysteme zuzulassen.

Dies allerdings nur unter strengen Auflagen: Vorerst werden maximal 250 E-Trottinette auf dem Stadtgebiet erlaubt und die Innenstadt bleibt ein Sperrgebiet.

Die E-Trottinett-Verleihsysteme hätten sich weltweit als Teil der städtischen Mobilität etabliert. Verschiedene Anbieter seien in den letzten Monaten auch an die Stadt Bern gelangt, heisst es in der Mitteilung der Stadtregierung. Der Berner Gemeinderat habe darum entschieden, solche Verleihsysteme geordnet zuzulassen.

Nur auf der Strasse erlaubt Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die E-Trottinette werden von den Anbietern an den Ausleihstationen platziert. Über eine App können Kundinnen und Kundinnen die E-Trottinette lokalisieren und ausleihen. Sie dürfen grundsätzlich überall dort abgestellt werden, wo dies auch für Velos erlaubt ist. Die E-Trottinette dürfen jedoch nur in einem definierten Bereich gefahren werden – nur auf der Strasse oder auf Velowegen. Ein grosser Teil der Innenstadt ist für E-Trottinette gesperrt. Für E-Trottinette gelten dieselben Verkehrsregeln wie für E-Bikes ohne Nummernschild.

Die Berner Stadtregierung begrenzt die Flotte auf 200 E-Trottinette. Sollten zwei Anbieter eine Bewilligung erhalten, werden 250 erlaubt. Es gibt jedoch E-Trottinette-freie Zonen. So dürfen diese zum Beispiel in grossen Teilen der Innenstadt weder gefahren noch abgestellt werden.

Bereits vor einem Jahr sagte der Leiter der zuständigen Fachstelle Fuss- und Veloverkehr der Stadt Bern gegenüber SRF, die Stadt stehe in Kontakt mit Anbietern. Statt wie angekündigt im Herbst, hat die Stadt nun jetzt, ein halbes Jahr später darüber informiert. Damals hiess es bereits, Bern wolle von den Erfahrungen profitieren, welche andere Städte machen konnten.

Bewilligung nötig

Aus diesem Grund benötigen die Anbieter in der Stadt Bern eine Bewilligung, um E-Trottinette verleihen zu können. Eine solche Bewilligungspflicht wurde im April 2019 auch in der Stadt Zürich eingeführt, nachdem es Klagen von Passantinnen und Passanten gegeben hatte. Sie fühlten sich von den E-Trottinetten gestört, die überall abgestellt wurden.