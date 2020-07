Der Pianist aus Moskau musste früher und auf anderem Weg anreisen als geplant: «Ich musste via Amsterdam nach Genf fliegen und dann mit dem Zug ins Wallis fahren.»

Festival-Intendant Francesco Walter erklärt: Als bekannt wurde, dass ab dem 6. Juli Einreisende aus 29 Ländern in strenge Quarantäne müssen, habe man gerade noch reagieren können. «Wir mussten Aleksandr sofort einfliegen. Nach einer Quarantäne wäre sein Konzerttermin vorbei gewesen.»

Zudem musste sich das OK in Ernen mit dem Migrationsamt auseinandersetzen, sagt Francesco Walter. «Das war in den letzten 20 Jahren nie so.»