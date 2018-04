Noch am Donnerstag wollte YB nicht Stellung nehmen zur Frage, was der Tod seines Investors und Verwaltungsrats Andy Rihs für der Verein bedeute. Dies nährte Spekulationen über einen baldigen Verkauf.

Am Freitag dementierte YB in einer Mitteilung Gerüchte in diese Richtung: «Andys Bruder Hans-Ueli Rihs und dem gesamten Verwaltungsrat ist es ein grosses Anliegen, festzuhalten, dass sich an der wirtschaftlichen Situation des BSC Young Boys nichts ändert.»

«Am eingeschlagenen Weg festhalten»

YB gehöre nach wie vor der Familie Rihs und die langfristige Entwicklung des Vereins sei gesichert, steht in der Mitteilung weiter. YB soll sportlich erfolgreich und wirtschaftlich stabil sein und somit konsequent am eingeschlagenen Weg festhalten.