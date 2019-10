Nach seiner Ausbildung als Kaufmann studierte er zeitgenössische Musik in Wien. Neben diversen Weiterbildungen absolvierte er 2011 am Center for Philanthropy Studies der Universität Basel ein Nachdiplomstudium DAS Nonprofit Management and Law (University Professional).

Im Verein Zwischennutzungen Basel engagiert er sich für die Förderung von Zwischennutzungen im Raum Basel. Das Ziel besteht darin, durch die Vermittlung von Zwischennutzungen den Raum Basel belebter und kulturell vielfältiger zu machen.