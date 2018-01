Die Junioren-WM, Link öffnet in einem neuen Fenster findet während neun Tagen statt. Erwartet werden insgesamt 660 Athletinnen und Athleten aus 39 Nationen. In Kandersteg BE werden die Wettkämpfe im Skispringen und der Nordischen Kombination ausgetragen, in der Gemeinde Obergoms VS die Langlauf-Wettbewerbe.