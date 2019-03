Mit 20 Jahren gründete der Berner Nicolas Mayencourt seine Firma Dreamlab. Die Firma hackt die Computersysteme von Unternehmen, Behörden oder Staaten – auf ihren Auftrag hin, also legal. Für die so aufgezeigten Sicherheitslücken in den Systemen bietet Dreamlab dann Lösungen an. Heute arbeiten 150 Personen auf der ganzen Welt für Dreamlab, im Berner Büro sind es 30 Personen.

Nicolas Mayencourt ist in Bern aufgewachsen und wohnt auch heute in der Stadt. Der 42-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter zwischen neun Monaten und sieben Jahren.