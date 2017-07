Öffentlicher Raum «Peter Flamingo» sorgt für Sicherheit auf der Grossen Schanze

Heute, 17:20 Uhr

In der Nacht ist die Grosse Schanze in der Stadt Bern kein Ort, wo man gerne alleine unterwegs ist. In den letzten Jahren gab es dort auch immer wieder Übergriffe. Nun will der Gemeinderat diesen Platz sicherer machen – die Bar «Peter Flamingo» soll es richten.

kocm; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr