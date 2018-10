Hat die Museumsnacht 2003 in Bern ins Leben gerufen: Silvia Müller.

Die Museumsnacht ist einer der grössten kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Bern. Und eine Frau steht für diesen Anlass: Silvia Müller. Die Sektion Bern des Handels- und Industrievereins (HIV) würdigt nun ihr Engagement für die Vernetzung von Kultur, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit dem HIV-Preis. Am Montag hat Müller den Preis erhalten.

Schwellenängste abgebaut

Sektionspräsident Bernhard Emch sagte in seiner Laudatio, Silvia Müller habe Schwellenängste abgebaut, Wirtschaft und Politik in ein Kulturprojekt eingebunden und ein breites Publikum in die Museen und Institutionen gelockt.

Die Berner Museumsnacht gibt es seit 2003. Silvia Müller habe das aus anderen Städten bekannte Modell für die Region Bern adaptiert und weiter entwickelt, sagte Emch. Der Event tauche die ganze Stadt Bern jeweils für eine Nacht in ein magisches Licht.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Museumsnacht in Bern Grosse Chance für die kleinen Häuser

Müller ist selbständige Unternehmerin und Inhaberin eines Büros für Kultur- und Verbandsmanagement. Die Museumsnacht managt sie gemeinsam mit ihren zwei Mitarbeiterinnen. Mit 40 beteiligten Institutionen und über 40'000 Besuchern handelt es sich um einen der grössten jährlich stattfindenden Events der Stadt Bern.