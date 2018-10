Auch im nächsten Jahr soll es in Bern Weltcup-Rennen geben. Aber erst müssen die finanziellen Probleme gelöst werden.

Radquer in Bern

Legende: Video Niederländische Siege beim Radquer in Bern abspielen. Laufzeit 03:08 Minuten.

Niederländische Siege beim Radquer in Bern

Das Herbstwetter war prächtig, die Strecke für die Teilnehmer und die rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Berner Weyermannshaus attraktiv.

Zufrieden mit der Weltcup-Premiere ist gemäss Mitteilung auch OK-Präsident Christian Rocha. Das zweitägige Konzept sei aufgegangen, die Verknüpfung von Breitensport- und Spitzensportanlass habe sich gelohnt.

Zukunft noch offen

Ob es auch im nächsten Jahr in Bern Weltcup-Rennen gibt, ist noch offen. OK-Präsident Christian Rocha betont, dass dafür der Internationale Radverband früher seine Zusage erteilen müsse. Denn nur so sei es möglich, frühzeitig auf Sponsorensuche zu gehen. Denn in diesem Jahr rechnen die Organisatoren mit einem Defizit von 20'000 bis 30'000 Franken.