Thomas Hirschhorn kam 1957 in Bern zur Welt, wuchs in Davos bei Adoptiveltern auf. Er absolvierte zunächst eine Schriftsetzerlehre, danach besuchte er die Kunstgewerbeschule in Zürich. Als er das Diplom hatte, ging er nach Paris, wo er als Grafiker arbeiten wollte. Dies gelang aber nicht.

Hirschhorn versteht sich als Künstler, der «Kunst politisch macht». Mit 38 Jahren konnte er von der Kunst leben. Grössere internationale Bekanntheit erlangte er mit der Installation «Swiss-Swiss-Democracy» im Schweizer Kulturzentrum in Paris, 2004. Teil der Ausstellung war ein Theaterstück, bei dem ein Schauspieler einen Hund mimte, der das Bein hob über einem Bild von Christoph Blocher.

Hirschhorn arbeitet stets mit billigen Materialien wie Klebband, Kopien oder wie in Biel mit Spanplatten und Paletten. Er hat weltweit in zahlreichen Städten Installationen im öffentlichen Raum inszeniert.