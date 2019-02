Legende:

Peter Michel führt an eine verbesserte Stelle im Skigebiet: Mit orangen Zäunen wurde ein Pistenabschnitt so verengt, dass die Skifahrer mit weniger Schuss die Stelle befahren. So können Kollisionen verhindert werden. Damit die Skifahrer aber dennoch nicht laufen müssen, können sie sich am Gegenhang an einen Schlepplift hängen.

Michael Sahli/SRF