Rolf Hermann (46) verbrachte seine Kindheit in Leuk (VS). Heute lebt er mit seiner Familie als freier Schriftsteller in Biel. Er ist Teil der Mundart-Combo «Die Gebirgspoeten» und der Spoken-Rock-Formation «Trio Chäslädeli».

Seine Werke wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt durch die Stadt Biel (Kulturpreis 2017) und den Kanton Bern (Literaturpreis 2019).