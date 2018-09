Der Vorfall ereignete sich am Freitag. «Kurz nach elf Uhr wurde die Air Zermatt von der Notrufzentrale 144 aufgeboten, weil zwei Kinder in der Region Eischoll von Wespen gestochen worden waren », so ein Sprecher der Air Zermatt. Er bestätigt damit eine Meldung des «Walliser Boten» und des Onlinemagazins von «20 Minuten». Die Schulkinder gehören der Orientierungsschule Gampel an.

Noch während des ersten Einsatzes habe es einen zweiten Notruf aus der Nachbargemeinde Unterbäch gegeben. Dort war eine zweite Schulklasse unterwegs, die ebenfalls von Wespen attackiert worden war.

Zehn Kinder in Spitalpflege

Zehn Kinder seien so oft gestochen worden, dass sie zur Behandlung ins Spital Visp geflogen werden mussten. Ein Kind habe 37 Stiche abbekommen, sagt der Schulleiter gegenüber «20 Minuten».

Lebensbedrohlich war die Attacke aber nicht: «Die Kinder befanden sich in einem stabilen Zustand», so der Sprecher der Air Zermatt. Das Flug- und Rettungsunternehmen stand mit drei Helikoptern im Einsatz. Die Kinder konnten das Spital unterdessen wieder verlassen.