Ein Verbot würde eine «Einschränkung des vielfältigen Angebots zur Folge haben», so die Kantonsregierung.

Freiburg will kein Flugverbot in der obligatorischen Schule

Pro und Contra zu einem Flugverbot an Freiburger Schulen

Der Staatsrat antwortete auf eine Anfrage aus dem Kantonsparlament. Die Grüne Christa Mutter störte sich daran, dass eine OS-Klasse mit dem Flugzeug nach Wien reisen will. Eltern sei auf Anfrage beschieden worden, eine Bahnreise wäre zu teuer.

Der Flugverkehr trage wesentlich zur drohenden Klimakatastrophe bei, ausserdem würden sich Kinder und Jugendliche so früh an Auslandsferien gewöhnen, «während die Kenntnis ihrer näheren Umgebung und ihres eigenen Landes eher zu wünschen übriglässt», so Christa Mutter.

Rund 20 Flugreisen pro Jahr Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Im Schuljahr 2017/18 fanden laut der Regierung 41 Auslandreisen an Orientierungsschulen statt, elf davon standen in Zusammenhang mit Wahl- oder Freifächern wie Latein oder Spanisch. Für das Schuljahr 2018/19 werde mit ungefähr 33 bis 39 Auslandreisen gerechnet. Für ungefähr die Hälfte der Auslandreisen werde aus Kosten- und Zeitgründen das Flugzeug benutzt, so der Staatsrat.

Die Regierung antwortet, dass Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ihren Erfahrungsperimeter schrittweise erweitern sollen: vom Kennenlernen ihres Dorfes oder ihrer Stadt zum Kanton und der Schweiz bis hin zur ganzen Welt.

«Zu Studienzwecken und Weltoffenheit»

Darum sollen Auslandsreisen mit dem Flugzeug in einer globalisierten Welt auch Platz haben, sofern sie einen Bezug zum Lehrplan haben: Zum Beispiel Latein mit Besuch von Rom, Geschichte mit Besuch von Berlin oder Kultur mit Besuch von Florenz.

Die Entdeckung der Welt stehe dabei nicht unbedingt im Widerspruch mit Umweltschutzbelangen. Ein einmaliger Auslandsaufenthalt von Schülerinnen und Schülern zu Studienzwecken und Weltoffenheit dürfe nicht mit Massentourismus gleichgestellt werden, schreibt der Staatsrat.