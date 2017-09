Sichlete der Berner Bauern Sonja Schilt: Landfrauen-Shootingstar wider Willen

In der Serie «Landfrauenküche» von Schweizer Fernsehen SRF war Sonja Schilt unschlagbar. Die Bäuerin aus Iseltwald am Brienzersee gewann die Staffel 2016 und kochte sich in die Herzen des Publikums. Ihr Grusswort an der Sichlete der Berner Bauern auf dem Bundesplatz war ihr weniger geheuer.

