Clare O'Dea ist 1971 in Dublin geboren. Sie hat Sprachwissenschaften studiert am Trinity College in Dublin und war in Irland Journalistin. 2003 kam sie in die Schweiz, nachdem sie einen Freiburger geheiratet hatte. Sie arbeitete mehrere Jahre bei Swissinfo. 2015 veröffentlichte sie das Buch "The Naked Swiss". 2018 wurde es ins Deutsche übersetzt und erschien unter dem Titel «Die wahre Schweiz».