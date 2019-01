Eine von der Skos publizierte Studie hat den aktuellen Grundbedarf, der in den SKOS-Richtlinien verankert ist, an der Realität überprüft. Sie hat ermittelt, wieviel ein Einpersonenhaushalt der ärmsten Bevölkerung in der Schweiz für den Skos-Grundbedarf ausgibt, also unter anderem für Essen, Hygiene, Kleidung, Bildung und Mobilität.

Der Durchschnittsbetrag, den ein Einpersonenhaushalt ohne Miete und Krankenkassenkosten ausgibt, liegt bei 1082 Franken. Diese Ausgaben übersteigen den aktuell von der Skos festgelegten Betrag von 986 Franken beträchtlich.