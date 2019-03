Wer in der Schweiz im Gefängnis ist, soll nicht nur seine Strafe absitzen, er soll sich auch möglichst so verändern, dass er danach nicht mehr straffällig wird, sondern sich wieder in die Gesellschaft integriert. Resozialisierung ist ein Ziel des Schweizer Strafvollzugs.

Einen Beitrag dazu leistet der Verein «Auxilia Formation Schweiz»: Seine Mitglieder besuchen Gefängnisse in der Westschweiz und in der Region Bern, dort geben sie Einzelunterricht für Gefangene, die das möchten. Deutsch, Englisch, Französisch - an manchen Orten auch Buchhaltung oder allgemeine Grundschulbildung.