Seit letztem Juni herrschte im Wallis grosse Trockenheit – Feuer im Freien war deshalb im ganzen Kanton verboten. Dank der starken Regenfälle vom Wochenende hat der Kanton Wallis nun zumindest im Oberwallis das generelle Feuerverbot aufgehoben.

Auch Wetterwarnung aufgehoben Die seit Samstag bestehenden Massnahmen des Kantonalen Führungsorgans (KFO) wurden aufgehoben, heissts es in der Mitteilung weiter. Das KFO empfehle der Bevölkerung jedoch, keine Spaziergänge oder Wanderungen in Wälder, die vom Unwetter betroffen waren, zu unternehmen.

Über einen Zeitraum von 24 Stunden fielen in einigen Gebieten des Oberwallis Niederschlagsmengen bis zu 150 Millimeter, teilte das kantonale Führungsorgan mit. Obwohl grosse Schäden ausblieben, liege die Niederschlagsmenge deutlich über einem normalen Ereignis.

Windböen von bis zu 150 Stundenkilometern richteten in Wäldern der Regionen Mund und Bettmeralp Schäden an. Im Gebiet von Mund riss der Wind zwei Hausdächer weg. Die aus Sicherheitsgründen gesperrte Simplonstrasse wurde am Vormittag wieder geöffnet; die Zufahrt ins Saastal sollte nach Reinigungsarbeiten am Nachmittag wieder freigegeben werden.