Die heute in Bern domizilierte Swisspeace gilt als landesweit wichtigstes Institut für angewandte Friedensforschung. Jährlich führt es in Basel das Swiss Peace Forum durch, dies jeweils im Vorfeld des Davoser World Economic Forum. Am Friedensforum nehmen rund 200 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Diplomatie, Wissenschaft und Zivilgesellschaft teil.

Der Grundstein zur Stiftung wurde 1988 gelegt. Sie begleitet die schweizerische Friedens- und Sicherheitspolitik in den Bereichen Forschung, Ausbildung und Beratung mit. Swisspeace analysiert gewalttätige Konflikte und entwickelt Strategien, um diese friedlich zu lösen.