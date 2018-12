Es war in den 1980er-Jahren, als Jürg Joss zum AKW-Gegner wurde: «Ich habe ein Buch über die Katastrophe in Tschernobyl gelesen, da habe ich entschieden, mich zu engagieren.» Seit rund 30 Jahren ist er einer der energischsten Gegner der Atomkraft. Er machte bei der «Aktion Mühleberg stilllegen» mit und ist im Vorstand des Vereins «Fokus Anti-Atom». Der gelernte Elektrotechniker hat beruflich bereits in Atomkraftwerken gearbeitet. Heute ist er für die SP auch Gemeinderat in Bätterkinden.