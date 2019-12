In unmittelbarer Nachbarschaft zum Wankdorf-Stadion hat CSL Behring einen seiner Schweizer Standorte, seit 70 Jahren. Das Engagement bei YB sei ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort, hiess es an der Medienkonferenz weiter. CSL Behring baut denn auch im Wankdorf-Quartier seine Produktion aus – für rund 250 Millionen Franken. In der Stadt Bern entstehen so 50 neue Arbeitsplätze. CSL Behring beschäftigt in der Schweiz insgesamt 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Mutterhaus, CSL Limited, hat seinen Hauptsitz in Melbourne (Australien).