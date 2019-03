Freiburg will die Gewinnsteuern für Unternehmen von heute 19.86 auf 13.72 Prozent senken. Der Kanton würde so jährlich 40 Millionen Franken an Steuereinnahmen verlieren, die Gemeinden 33 Millionen. Im Gegenzug sollen Staat und Unternehmen jährlich 30 Millionen Franken für Kinderkrippen, Familienzulagen und Berufsbildung zahlen.

Der Grosse Rat hat der Reform im Dezember 2018 mit 62 zu 12 Stimmen bei 18 Enthaltungen zugestimmt. Attac und Paul Stulz haben das Referendum ergriffen. Kommen die benötigen 6000 Unterschriften zustande, gibt es eine Volksabstimmung. Am 28. März läuft die Sammelfrist ab.