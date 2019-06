Der Kanton Bern will die Verkehrsprobleme im Raum Burgdorf-Oberburg-Hasle mit dem Projekt «Emmentalwärts» lösen. Dieses besteht aus Umfahrungen, Bahnunterführungen, Busspuren und weiteren Verkehrsmassnahmen. Die Gesamtkosten werden auf rund 418 Millionen Franken geschätzt.

In Oberburg besteht die wichtigste Massnahme im Bau einer 1.5 Kilometer langen Umfahrungsstrasse, ein Grossteil davon soll in einen Tunnel verlegt werden. Als Anschluss an die Umfahrung sind zwei neue Kreisel geplant.