Stefanie Fabienne Heinzmann kam am 10. März 1989 in Visp-Eyholz zur Welt. Die Karriere der Walliser Soul- und Popsängerin begann bei einem Casting-Wettbewerb in Köln. 2015 erschien ihr viertes Studioalbum. Heinzmann erhielt Auszeichnungen wie den Echo, den Prix Walo, den Comet und die Swiss Music Awards. Sie trat mit internationalen Musikern wie Tower of Power, Joss Stone und Lionel Richie auf.