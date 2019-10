Das ehemalige Betagtenheim in Zollikofen steht seit über einem Jahr leer. Momentan ist das Haus noch in Besitz der Gemeinde. Doch sie will es der Gebäudeversicherung Bern verkaufen. Die Verträge existieren bereits. Dereinst soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Anfang 2020 startet das Baubewilligungsverfahren - was auch bedeutet, dass ein Umbau frühestens in mehreren Monaten beginnen kann.