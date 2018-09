Die Stadtregierung lehnt einen Vorstoss mehrerer Stadtparlamentarier ab. Sie will jedoch das Deutsch stärken.

Zweisprachigkeit in Freiburg

Der Kanton Freiburg ist zweisprachig. Die Hauptstadt offiziell nur französischsprachig. Und das soll vorerst so bleiben, sagt Stadtpräsident Thierry Steiert. «Wir stecken in Fusionsverhandlungen». Man wolle die anderen Gemeinden nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Die Stadtregierung will jedoch mit Massnahmen das Deutsch fördern.

Legende: Stadtpräsident Thierry Steiert will mit rund zwanzig Massnahmen das Deutsch stärken. SRF

Vor allem das Verwaltungspersonal müsse besser Deutsch lernen, findet die GLP Stadtparlamentarierin Gisela Kilde. «Beim Thema Sozialversicherungen komme ich mit Französisch an den Anschlag». Gerade Kaderleute sollten ihrer Meinung nach offen für Deutsch sein.

Legende: Die GLP Stadtparlamentarierin Gisela Kilde wünscht sich mehr Verwaltungspersonal, das Deutsch spricht. SRF

Die SP Stadtparlamentarierin Tina Odermatt sprach Schweizerdeutsch zu Hause und ging französisch zur Schule. «Zweisprachigkeit ist ein Plus», ist sie überzeugt. Sie fordert von der Stadtregierung keine klare Sprachenstrategie.

Legende: Für die SP Stadtparlamentarierin Tina Odermatt fehlt eine klare Sprachenstrategie SRF

Fünf Massnahmen, welche die Stadtregierung umsetzen will: