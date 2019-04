Ausgerechnet in Scuol hat sich der Baumeisterverband am Freitag zu seiner Generalversammlung getroffen. Im Unterengadin also, wo die Bauunternehmen jahrelang Preise abgesprochen haben sollen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weko interveniert Millionenbusse für Absprachen in Engadiner Baubranche

Das Thema Baukartell war an der Versammlung omnipräsent. So wurde eine «Compliance-Strategie» verabschiedet. In einem dazugehörigen Papier will man den Baumeistern aufzeigen, wie sie sich verhalten sollen. Darin heisst es etwa: «Wir dulden keine Korruption oder andere unlautere Geschäftspraktiken.»

Die festgehaltenen Grundsätze sollen den Unternehmern in Schulungen genauer erläutert werden. Bis 2022 will der Baumeisterverband dafür 70'000 Franken ausgeben.

Pirola neuer Präsident

Die Generalversammlung wählte Maurizio Pirola aus St. Moritz an die Verbandsspitze. Pirola tritt in die Fussstapfen von Markus Derungs aus Davos, der das Zepter wegen Amtszeitbeschränkung abgeben musste.

Bündner Baumeisterverband 1906 gegründet vertritt der Baumeisterverband die überbetrieblichen Interessen von rund 120 Mitgliedsfirmen. Das Bauhauptgewerbe beschäftigt in Graubünden rund 5000 Personen.

Ins Schlaglicht geriet der Verband letztes Jahr im Zusammenhang mit den von der Wettbewerbskommission (Weko) aufgedeckten illegalen Preisabsprachen unter Baufirmen im Unterengadin. Die Weko wirft dem Verband vor, als Organisator von so genannten Vorversammlungen an den Absprachen beteiligt gewesen zu sein.